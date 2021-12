Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/12/2021

Valdemar Alves, aos 65 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu em casa na manhã de quarta-feira (08), o porteiro aposentado, Valdemar Alves, aos 65 anos, vítima de parada cardíaca. Ele morava no bairro Chácara das Paineiras.Senhor Valdemar deixa a esposa Laide Dias Alves, as filhas Simone Regina Alves Bermuth e Silmara Alves, além dos netos Rafael e Joyce e demais familiares e amigos.Seu corpo foi sepultado na manhã desta quinta-feira, no cemitério Jardim das Flores.