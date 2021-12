Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/12/2021

Tereza Maria, aos 103 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de quarta-feira (08), na Santa Casa da Votuporanga, a pensionista Tereza Maria, aos 103 anos, vítima de pneumonia.Ela era natural do município de Bebedouro, mas morava em Votuporanga há 62 anos, no bairro do Café. Senhora Tereza também era viúva de Octávio Gonçalves. Ela deixa os filhos Milton, José, Aparecida, Nilda, Odete, Sônia, Lúcia, Luiz Carlos, Nelson (em memória), Elza (em memória), Gilberto (em memória e Elizabete (em memória), além de netos, bisnetos, tataranetos, tetranetos e demais familiares e amigos.Seu corpo será sepultado nesta quinta-feira (09), às 17h, no Cemitério Municipal.