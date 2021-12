Confira detalhes do falecimento

publicado em 15/12/2021

Regina Nunes da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu Regina Nunes da Silva, assistente social e integrante do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Votuporanga. Ela ocupava o cargo de 1° secretária e lutava contra o racismo.Senhora Regina participou do Dia da Consciência Negra, que ocorre em 20 de novembro e da Caminhada das Mulheres de Turbante, que visa resgatar as tradições culturais da comunidade. Mesmo sua posse sendo recente, a atuação e luta frente aos movimentos negros serão lembrados por toda vida, pelos membros do grupo e toda população.