Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 21/12/2021

Pedro Simões Costa, aos 77 anos (Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de segunda-feira (20), após 12 dias internado na Santa Casa de Votuporanga, o aposentado Pedro Simões Costa, aos 77 anos, vítima de pneumonia e câncer de próstata e pulmão. Ele era morador do bairro São Damião e casado com a senhora Abadia de Oliveira Costa. Senhor Pedro deixa os filhos Rosimeire, Sérgio, Célia, Sônia (em memória) e Ricardo (em memória), além dos netos Thyemy, Tânia, Roni, Caroline e Gabriel e os bisnetos Ricardo, Manoeli, Manoel, Miguel, Lorenzo e Isabely e demais amigos e familiares. Seu corpo foi sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Municipal.