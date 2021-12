Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2021

Pedro Luiz Pereira, aos 88 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (12), o aposentado Pedro Luiz Pereira, aos 88 anos, vítimas de problemas cardíacos. Ele era morador do bairro Comerciarios e casado com Izabel Maria Pereira.Senhor Pedro deixa os filhos Elizabeth, Manoel, Eliderci, Elenir e Pedro, além de netos, bisnetos e trinetos. Seu corpo foi sepultado no domingo (12), no Cemitério Municipal de Votuporanga.