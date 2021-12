Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/12/2021

Kimie Suzuki Abe, aos 88 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (24), depois de duas semanas internada na Santa Casa de Votuporanga, a aposentada Kimie Suzuki Abe, aos 88 anos, vítima de insuficiência renal. Ela era moradora da rua Alagoas, no centro de Votuporanga e viúva do senhor Wataru, ambos muito conhecidos na cidade por fazerem parte da colônia japonesa. Senhora Kimie deixa os filhos Tikashi (em memória), Kaneo, Lauriko e Tomio, além dos netos Aline, Eduardo, Eiko, Artur, Frederico, Emy, Midori e Gabriel e demais familiares e amigos. Seu corpo será velado no Velório Municipal e o sepultamento ocorrerá às 17h, no Cemitério Municipal.