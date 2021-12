Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/12/2021

Faleceu no começo da tarde de terça-feira (21), o motorista Ferid Mattar, aos 91 anos. Ele era morador do bairro Vila Marim, casado com Olinda Aparecida Florencio e deixa os filhos Farid, Miria, Ana Maria e Roosvelt. Seu corpo foi sepultado na tarde desta quarta-feira (22), no Cemitério Municipal de Álvares Florence.