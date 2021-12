Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 28/12/2021

Faleceu nesta terça-feira (28), em casa, Cícero Lacerda dos Reis, aos 81 anos, vítima de causas naturais. Ele era morador do bairro São Cosme e deixa a esposa Clarisse Elias dos Reis Silva e os filhos Marcos, Marcelo e Elisabete, além de cinco netos e três bisnetos. Seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 15h30 e o sepultamento ocorrerá na quarta-feira (29), no cemitério Jardim das Flores.