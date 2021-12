Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Anizia Diogo Rosa Mateus, aos 84 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de quinta-feira (23), na Santa Casa de Votuporanga, Anizia Diogo Rosa Mateus, aos 84 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ela era moradora do bairro Vila Marim e esposa do senhor Inocencio Mateus Filho. Dona Anizia deixa os filhos Vanderlei Mateus, Ildo Mateus e Valberto Mateus, as noras Shirley e Lurdes, os netos Ismael Garcia Mateus, Daniel Garcia Mateus (em memória) e Sirlei Garcia Mateus, além dos bisnetos Vitória Alves e Joaquim Mateus. Seu corpo foi sepultado na tarde de sexta-feira (24), no Cemitério Municipal de Votuporanga.