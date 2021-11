Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 06/11/2021

Luzia Domaziani Ribeiro, aos 78 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de sexta-feira (05), na Santa Casa de Votuporanga, Luzia Domaziani Ribeiro, aos 78 anos, vítima de causas naturais. Ela residia no município de Valentim Gentil e era viúva do senhor Antônio.Dona Luzia deixa quatro filhos, cinco netos e seis bisnetos, além de todos os outros familiares e amigos. Seu corpo foi velado em Valentim Gentil e sepultado na manhã deste sábado (06), no Cemitério Municipal.