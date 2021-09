Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 24/09/2021

Salua Buzaid Jabur, aos 96 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quinta-feira (22), Salua Buzaid Jabur, aos 96 anos, vítima de parada respiratória. Dona Salua, residia em Votuporanga há mais de 22 anos, no bairro Santa Eliza. Viúva, ela deixa o filho Miguel Jabur Neto, que foi secretário do meio ambiente de São José do Rio Preto, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (23), às 16h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.