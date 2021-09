Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 23/09/2021

Ex-vereador José Villa Penharbel, popularmente conhecido como "Zé das Placas" (Foto: Reprodução)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga comunicou o falecimento do ex-vereador José Villa Penharbel, popularmente conhecido como "Zé das Placas", aos 74 anos de idade. Ele foi encontrado por familiares em seu rancho, no bairro rural do Viradouro, em Meridiano, nesta quinta-feira (23), de acordo com a funerária. O ex-vereador deixa uma extensa folha de serviços prestados à comunidade votuporanguense.Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do senhor José Penharbel.Em razão de seu falecimento, o vereador Sérgio Pereira, o Serginho da Farmácia (PSDB), presidente da Câmara, baixou Decreto de Luto Oficial válido por três dias. O decreto vale a partir desta quinta-feira (23).O senhor José Penharbel foi vereador junto a Câmara Municipal de Votuporanga na 12ª Legislatura, no período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000 e na 13ª Legislatura, no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004.