Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/09/2021

Ana Maria Leva Rapassi, aos 75 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, na tarde de terça-feira (21), a senhora Ana Maria Leva Rapassi, aos 75 anos, vítima de câncer. A família contou ao jornalque ela estava acamada desde março deste ano, após fraturar o fêmur.A dona Ana Maria era conhecida em Votuporanga por ter sido professora de piano, na década de 1990, e por auxiliar seu marido, o senhor Paulo César Rapassi, na loja Móveis Rapassi. Além do marido, ela deixa os filhos Gustavo Adolfo, Ana Paula e Guilherme Augusto Rapassi, os netos Vitória Gabriela, Victor Hugo e Mariana Rapassi, além dos demais familiares e amigos.A senhora Ana Maria está sendo velada no velório da Sagrado Coração. Seu sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.