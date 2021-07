Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/07/2021

Antonio Luiz Tavares, 77 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na sexta-feira (16) o idoso Antonio Luiz Tavares, aos 77 anos, vítima de parada cardíaca. Seus familiares o levaram para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde ele foi socorrido, mas acabou não resistindo.O senhor Antonio era morador da rua Maranhão, no bairro Cidade Nova, aposentado e conhecido entre os amigos pelo apelido "Peça". Antes de se aposentar, ele trabalhou como motorista da Ciafer.Viúvo, o senhor Antonio deixa os filhos Sinomar, Celio e Selmo Luiz Tavares e a filha Sônia Aparecida Tavares Fiori, além de quatro netas, dois netos e demais familiares e amigos. Ele foi velado no Velório Municipal das 21h às 23h de sexta e, neste sábado (17), das 6h às 10h, quando foi sepultado no Cemitério Municipal.