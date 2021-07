Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/07/2021

Teresa Daniel de Paula Schreiner, 82 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu na sexta-feira (16) a dona Teresa Daniel de Paula Schreiner, aos 82 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ela tinha comorbidades, já tinha tomado as duas doses da CoronaVac e estava internada no Hospital de Campanha de Votuporanga há oito dias.A dona Teresa era dona de casa, aposentada e morava com a filha, Helena Maria Schreiner, no bairro Pozzobon. A idosa frequentava a Igreja Batista, que fica em frente a escola municipal Narciso Pieroni.Ela deixa as filhas Helena e Maria José Schreiner, vários netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Por conta da Covid, a dona Teresa não pôde ser velada. Seu sepultamento aconteceu neste sábado (17), às 9h, no Cemitério Municipal.