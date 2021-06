Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 10/06/2021

Égles Ilda Ferrari, conhecida Zinha, 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (10), Égles Ilda Ferrari, aos 67 anos, vítima de infecção generalizada. Dona Égles era moradora do bairro Vila Muniz e estava hospitalizada em São José do Rio Preto, no Hospital de Base. Conhecida no município como Zinha, ela deixa os filhos Valdinei, Valdineia, Valclerio, Vanessa, Thais Carla, netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Ela está sendo velada no Velório Municipal de Votuporanga “Aldo Zara” e sepultamento previsto para ocorrer nesta sexta-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.