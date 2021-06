Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 21/06/2021

Joana Darc Borges Delfino, 54 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (19), Joana Darc Borges Delfino, aos 54 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ela era moradora de Votuporanga, no bairro São Cosme e trabalhava como cuidadora de idosos. Ela deixa o esposo José, os filhos Patrick e Pablo, três netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (20), às 11h15, no Cemitério Parque Jardim das Flores.