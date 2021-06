Rodrigo Ricardo Tavares, de 40 anos, andava pelo bairro Jardim Alto Alegre quando perdeu o controle da sua motocicleta e caiu numa ribanceira

publicado em 19/06/2021

Da redaçãoO agente penitenciário Rodrigo Ricardo Tavares morreu na madrugada deste sábado (19), aos 40 anos, após sofrer um acidente de moto no Jardim Alto Alegre, em Votuporanga.Segundo informações passadas para a reportagem por um familiar, ele perdeu o controle da sua motocicleta, por razões ainda a serem investigadas, e caiu numa ribanceira. O acidente ocorreu na esquina da rua Projetada 4 com a Projetada 6.O agente Ricardo Tavares trabalhava em Riolândia, mas morava em Votuporanga, no Jardim Universitário. Ele deixa a esposa Michele e dois filhos, Melissa, de 15 anos, e Antônio, de um ano, além dos demais familiares e amigos.Tavares vai ser velado a partir das 13h, no Velório Municipal de Cardoso. Seu sepultamento está previsto para ocorrer às 17h, no Cemitério Municipal de Cardoso.