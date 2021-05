Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 26/05/2021

Vidal Marques da Silva, 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (26), Vidal Marques da Silva, aos 83 anos, vítima de infarto. Morador do bairro Pozzobon, deixa e filho Valter Marques da Silva, sua nora Martinha e a neta Dara Maria, além dos demais familiares e amigos. O velório será das 18h às 20h do dia 26 de maio, e das 6h às 10h no dia 27. Seu sepultamento será na quinta-feira (27), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.