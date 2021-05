Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 19/05/2021

Selma Ribeiro Alcides, 46 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (19), Selma Ribeiro Alcides, aos 46 anos, vítima de complicações da Covid-19. Selma morou por muitos anos em Votuporanga, mas atualmente residia em São José do Rio Preto, ela trabalhava com importação e deixa os familiares mais próximos, irmãos e pai, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (19), às 15h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores.