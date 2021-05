Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 24/05/2021

José Mozart Reis, 60 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (23), José Mozart Reis, aos 60 anos, vítima de complicações da Covid-19. Conhecido como Mozart, ele era gerente de vendas, trabalhou por muitos anos na Antarctica e se aposentou como bancário no Bradesco. Morador do bairro Chácara Aviação, ele deixa esposa Eliza Pignatari, os filhos Murilo e Rodrigo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (24), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.