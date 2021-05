Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 18/05/2021

Josiane Alves de Carvalho, 39 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (18), Josiane Alves de Carvalho, aos 39 anos, vítima do agravamento da doença auto-imune, Arterite de Takayasu. Conhecida carinhosamente como Josy, a votuporanguense residia no bairro Vila América, era autônoma e estava hospitalizada no Hospital de Base de Rio Preto. Deixa os pais Vandeir Alves de Carvalho e Helena Pereira de Carvalho, o irmão Eduardo Alves de Carvalho, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (18), às 16h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.