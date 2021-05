Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 10/05/2021

Anezia Jardim Ferreira, 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (9), Anezia Jardim Ferreira, aos 83 anos, vítima de parada cardíaca. Dona Anezia morou por muitos anos no bairro Santa Eliza, onde era conhecida e atualmente residia no bairro Jaboticabeiras. Antes de se aposentar, ela desempenhou a função de costureira. Ela deixa os filhos Celso Antonio Ferreira, dois netos e quatro bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (10), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.