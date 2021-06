Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 31/05/2021

Amarildo Aparecido Passerini, 55 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (29), Amarildo Aparecido Passerini, aos 55 anos, vítima de complicações da Covid-19. Morador de Votuporanga, no bairro San Remo, conhecido como Passarin, ele era comerciante no ramo de produto de limpeza e deixa da esposa Rosângela, deixa os filhos Exane, Débora, Rafael e Amarildo Junior, a neta Antônia, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (30), às 16h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.