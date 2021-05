Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/05/2021

Wilson Ferreira de Araujo, 47 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite do domingo (9), Wilson Ferreira de Araujo, aos 47 anos, vítima de complicações da Covid-19. Era morador do bairro Jardim Bela Vista e muito conhecido como ‘Chiquinho’. Também era diácono da Igreja Congregação Cristã do Brasil e empresário no município, dono de uma sorveteria. Deixa a esposa Queila Alves Ferreira, os filhos Kayke Ferreira de Araujo e Katrinny Ferreira de Araujo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (10), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores, sem velório devido aos protocolos da Covid-19.