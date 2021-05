Responsável por alguns dos maiores sucessos do cinema nacional, humorista deixa marido e dois filhos

publicado em 04/05/2021

O ator, humorista e diretor Paulo Gustavo morreu na noite desta terça-feira (4) em decorrência de complicações da Covid-19 (Foto: Reprodução/Facebook)

O ator, humorista e diretor Paulo Gustavo morreu na noite desta terça-feira (4) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele tinha 42 anos e deixa dois filhos de 1 ano de idade, Romeu e Gael, e o marido, o médico Thales Bretas, com quem se casou em dezembro de 2015.Internado desde 13 de março, ele realizou tratamento em um hospital privado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Pouco depois, em 21 de março, Paulo Gustavo teve de ser intubado devido às dificuldades respiratórias causadas pelo novo coronavírus.Após alguns dias de evolução favorável, Paulo Gustavo voltou a piorar no início de abril, necessitando de um tratamento conhecido como Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO, na sigla em inglês), que buscava auxiliar a função pulmonar.Mas, no fim de abril, houve nova piora: o ator apresentou um quadro de pneumonia bacteriana.

De acordo com o último boletim médico, o ator morreu às 21h12 por causa de complicações da Covid-19.

"Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", diz o comunicado.

Durante a longa internação do ator, diversos artistas manifestaram solidariedade, pedindo orações pela recuperação do colega – Tatá Werneck chegou a convocar uma oração coletiva pela saúde de Gustavo e de outras vítimas da Covid-19. “Paulo é assim. Generosidade pura. Engraçado 24 horas. Rezemos hoje por ele e por todos os que estão precisando de saúde”, pediu a apresentadora.

**Com informações CNN Brasil