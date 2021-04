O Palácio de Buckingham anunciou o falecimento do marido de Elizabeth II, mas a causa ainda não foi revelada

publicado em 09/04/2021

Em fevereiro, o Duque de Edimburgo passou por uma cirurgia do coração, que foi bem sucedida (Foto: Leon Neal/AFP)

Morreu nesta sexta-feira (9), aos 99 anos, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª. O anúncio foi feito através das redes sociais da família britânica."É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente nesta manhã, no Castelo de Windsor", informou a conta da realeza.O Palácio de Buckingham não informou a causa da morte.Philip foi internado no hospital King Edward VII no dia 16 de fevereiro, em Londres. Alguns dias depois, a coroa disse que ele estava tratando de uma infecção.O Duque de Edimburgo — um dos títulos de Philip — chegou a fazer um procedimento no coração em outro hospital, o St Bartholomew (São Bartolomeu), no dia 5 de março. Um porta-voz da realeza informou que a cirurgia tinha sido bem sucedida.Ele recebeu alta no dia 16 de março, após cerca de um mês internado.Não foi o procedimento de saúde feito pelo pai do príncipe Charles e avô de Harry e William: ele foi submetido a uma operação de emergência em 2011 para desobstruir uma de suas artérias.Philip já tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, assim como sua mulher, a rainha Elizabeth.A família retirou o site oficial do ar e colocou uma homenagem para o companheiro de Elizabeth, que completaria 100 anos em junho.*Com informações do UOL