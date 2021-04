Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 20/04/2021

Rogério Schorr Martins, 46 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (18), Rogério Schorr Martins, aos 46 anos, vítima de embolia pulmonar. Morador do bairro Vila Marin, muito conhecido em Votuporanga. Deixa sua mãe Ana Maria, seu pai Idalicio e sua irmã Renata, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (18), às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.