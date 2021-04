Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 02/04/2021

Pedro Brocco, conhecido 'Pedro do Pito, 84 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (1), Pedro Brocco, o conhecido 'Pedro do Pito', aos 84 anos, vítima de arritimia cardíaca. Seu Pedro trabalhou como servidor público da Saev antes de se aposentar, era morador do Chácara das Paineiras há mais de 40 anos. Ele era viúvo de Apparecida Brocco, deixa os filhos Dorcelina Aparecida Brocco, Maria Aparecida Brocco, Lidio Brocco, João Carlos Brocco, Luiz Carlos Brocco, 16 netos e 12 bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para ocorrer, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.