publicado em 27/04/2021

Maria Marim Vicente, 87 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (26), Maria Marim Vicente, aos 87 anos, vítima de parada cardíaca. Ela era moradora do bairro Vila América, em Votuporanga, e trabalhou por muito tempo no Rotary Clube como zeladora, onde se aposentou. Dona Maria era viúva de Valdemar e deixa os filhos Meire e José Roberto, netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para ocorrer na manhã desta terça-feira (27), no Cemitério Parque Jardim das Flores.