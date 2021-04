Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 16/04/2021

Maria do Carmo Chiuchi, 64 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (16), Maria do Carmo Chiuchi, aos 64 anos, vítima de um infarto. Ela era moradora do bairro São Cosme e deixa o esposo João Chiuchi, os filhos Verônica, Héder e Hérica, os genros Micael e Alexandre, a nora Dayane, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (16), às 17h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores.