Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 23/04/2021

Leonor Marcella Tridapari, 89 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (22), Leonor Marcella Tridapari, aos 89 anos. Teve como último endereço a rua José Ramalho Matta, no bairro Vale do Sol. Dona Leonor deixa os filhos Irene, Ademar (em memória) e Urineu (em memória), os netos Fernando, Gisele, Jean, Leandro e Mônica, além dos demais familiares. Por ser testemunha de Jeová e antiga na cidade, deixa um vasto círculo de amizade. Seu sepultamento ocorreu na sexta-feira (23), às 11h, no cemitério municipal de Votuporanga.