Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 19/04/2021

Laura Munari Sardinha, 97 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (16), Laura Munari Sardinha, aos 97 anos, vítima de embolia pulmonar. Dona Laura era moradora pioneira do bairro Chácara das Paineiras e por isso muito conhecida. Viúva deixa o filho Miguel Aparecido Sardinha, três netos e dois bisnetos, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no sábado (17), às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.