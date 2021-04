Ele passou semanas internado com a doença e chegou a ser extubado, mas não resistiu às complicações

publicado em 05/04/2021

'Seu Geraldo', como era conhecido, administrou a Irmandade entre os anos de 2012 a 2015 (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Morreu na manhã do domingo de Pascoa (4) o ex-provedor da Santa Casa de Fernandópolis, Geraldo de Carvalho, após semanas internado depois de contrair a Covid-19. Ele chegou a ser extubado e passar por um procedimento de traqueostomia.Dr. Geraldo, ou "Seu Geraldo", como era conhecido, administrou a Irmandade entre os anos de 2012 a 2015, mas todo o seu tempo foi dedicado a instituições filantrópicas de Fernandópolis, principalmente à frente da Meimei.Em nota, a atual administração do hospital lamentou o fato. Leia abaixo:É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de nosso ex-provedor, Geraldo Silva de Carvalho.Em nome da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis reconhecemos os relevantes serviços prestados pelo “Seu Geraldo” à nossa instituição e à comunidade fernandopolense, de forma geral.Dedicado ao serviço social e ao amparo espiritual, Seu Geraldo também esteve à frente da provedoria da Santa Casa entre os anos de 2012 a 2015.Aproveitamos a oportunidade para prestar nossas condolências aos familiares e amigos. Que por intermédio de Nossa Senhora da Misericórdia, Deus possa confortar a todos neste momento.Que Deus a todos ilumine e guarde.*Com informações do Região Noroeste