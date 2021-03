O homem, identificado como Ivan Aparecido Batista, de 50 anos, conduzia um Fiat/UNO, com placas de Votuporanga, sentido interior à capital quando capotou na rodovia

publicado em 22/03/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO corpo de um homem foi encontrado pela Polícia Rodoviária de Votuporanga ontem pela manhã, no km 511 da rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do trevo de acesso a Cosmorama.O homem, identificado como Ivan Aparecido Batista, de 50 anos, conduzia um Fiat/UNO, com placas de Votuporanga, sentido interior à capital, quando por motivos que ainda serão apurados pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) capotou o veículo.Seu Ivan teria sofrido o acidente durante a madrugada, e pelo veículo ter ido parar em meio ao mato dificultou a visualização do acidente e os policiais só o encontraram horas depois.