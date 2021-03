O velório será realizado às 16h, no Cemitério da Ressurreição, na Vila Ercília, e o sepultamento está marcado para às 17h, no mesmo cemitério

publicado em 22/03/2021

Nelson Nagib Gabriel, 83 anos, médico ginecologista obstetra da Santa Casa de Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

O médico ginecologista obstetra da Santa Casa de Rio Preto Nelson Nagib Gabriel, 83 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (22). Ele estava internado no hospital com problemas no pâncreas. Nelson era casado e deixa três filhos.

O velório será realizado às 16h, no Cemitério da Ressurreição, na Vila Ercília, e o sepultamento está marcado para às 17h, no mesmo cemitério.



Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha (Rio de Janeiro), com especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Febrasgo e Cirurgia Geral pelo Hospital Gafree-Guinle (Rio de Janeiro), Dr. Nelson era médico da Santa Casa de Rio Preto e foi diretor da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, de 1985 a 1995.



É autor do livro “Quem Viver, Verá!”, coletânea de artigos publicados em jornais onde ele tece comentários e opina sobre os momentos políticos vividos pelo país.

Amigo de Nelson há 45 anos, Jesus Martim Neto, presidente do Automóvel Clube de Rio Preto, presta homenagem ao médico. "Era um grande homem, um cara muito amigo. Perdemos um grande amigo, mas a vida é assim. Deus chamou e nós temos que nos confortar com isso", finaliza.



**Com informações Diário da Região