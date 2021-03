Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 08/03/2021

Osmildo Botta Júnior, 52 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (8), Osmildo Botta Júnior, aos 52 anos, vítima de complicações da Covid-19. Osmildo era funcionário público municipal há mais de 30 anos e atualmente trabalhava no terminal rodoviário de Votuporanga.Deixa a esposa Silvia Cristina de Leite Faria Botta, os filhos Luis Fernando de Leite Faria Botta, Ricardo Botta, a mãe Alda Soler Botta, o pai Osmildo Botta que estava internado e teve alta no domingo, os irmão Luis Carlos Botta e Mirlei Perpétua Botta, que também são servidores da prefeitura, além de demais familiares e amigos.Seu sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (8), às 17, no Cemitério Municipal de Votuporanga.