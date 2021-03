Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 08/03/2021

Gilberto Mariano da Silva, aos 48 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (7), Gilberto Mariano da Silva, aos 48 anos, vítima de complicações da Covid-19. Gilberto era muito conhecido como Tatu, era caminhoneiro, residia na rua Rio de Janeiro. Deixa a esposa Marli, o filho Rafael, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (7), às 15h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.