publicado em 27/03/2021

Clarismino Vieira do Prado, 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada da sexta-feira (26), Clarismino Vieira do Prado, aos 83 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Seu Clarismino era agropecuarista, e foi presidente do conselho da Paróquia Santa Luzia, na época em que o padre Silvio Roberto iniciou na igreja. Teve como último endereço a rua Ponta Porã, no bairro San Remo. Deixa esposa, netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na sexta-feira (26), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.