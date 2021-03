Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 08/03/2021

Ailton José Andrade, 54 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (7), Ailton José Andrade, aos 54 anos, vítima de complicações da Covid-19. Seu Ailtom apresentou os primeiros sintomas em 26 de fevereiro e estava hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga. Trabalhava como comprador para o Colchões Sensor, residia na rua Colombia, na Cecap II e deixa muitos amigos e conhecidos, principalmente dos lugares que frequentava. Ele deixa a esposa Ana Alice Polaquini, a filha Gabrielly Polaquini Andrade, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (7), no Cemitério Municipal de Votuporanga.