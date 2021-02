Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 08/02/2021

Ana da Rocha Caldeira, 86 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (8), aos 86 anos de idade, a senhora Ana da Rocha Caldeira, mãe do ex-prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira. Ela faleceu em sua residência na rua Brasil, no Centro de Valentim Gentil, vítima de uma parada cardíaca.Viúva, ela deixa os filhos Liberato Caldeira, Cleide Caldeira, Ivonilde Caldeira, Dulcelina Caldeira, Osvaldo Caldeira Filho, Izaque Caldeira, Cristina Caldeira, Paulo Sérgio Caldeira (in memoriam), além de netos e bisnetos. Seu corpo será velado no Velório Municipal de Valentim Gentil a partir das 17hrs de onde sairá o cortejo, às 11h.