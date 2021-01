Ela estava internada no Hospital de Base de Rio Preto por conta de uma infecção hospitalar, após dias de luta contra o coronavírus

publicado em 26/01/2021

A jovem Taís Aline Camassuti Silva morava em Valentim Gentil, mas trabalhava no comércio de Votuporanga (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na madrugada de terça-feira (26), vítima de complicações causadas pela Covid-19, a jovem votuporanguense Taís Aline Camassuti Silva, de 28 anos. Ela estava internada no Hospital de Base de Rio Preto por conta de uma infecção hospitalar, após dias de luta contra o coronavírus.Tais atuava no comércio votuporanguense e residia na rua Laci Lopes Nunes, no bairro Jardim Sanches, em Valentim Gentil. Ela também era muito conhecida em Parisi, onde sua mãe, Laudeci Arruda, trabalha como assistente social na Prefeitura. Durante a sua batalha contra a doença familiares e amigos realizaram uma corrente de oração pelas redes sociais pela vida da jovem, reunindo dezenas de pessoas.Em contato com o irmão da vítima, Junior Roberto Camassuti, Taís já estava recuperada da Covid-19 quando acabou acometida pela infecção generalizada.Casada Taís, deixa o esposo João Paulo da Silva, seus pais Luis Roberto e Laudeci, além de demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.