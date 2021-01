Confira detalhes de seu falecimento e sepultamento

publicado em 13/01/2021

(Foto: Arquivo Pessoal)

Natural de Voçosa (AL), Satiro Rocha faleceu nesta última terça-feira (12), no Hospital de Base de São José do Rio Preto aos 76 anos. Vítima de Câncer. Morador de Votuporanga do bairro São Damião, era casado com Maria da Silva e deixa filhos Ivone Martins da Silva Gonçalves, Valdir Martins da Silva, Carlos Alberto da Silva e Ivonete Martins da Silva e seus familiares. Seu velório ocorre hoje (13) no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento será no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga às 11 horas da manhã.