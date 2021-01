Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/01/2021

Renato Simonato, 72 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na última terça-feira (12) o senhor Renato Simonato, aos 72 anos, vítima de complicações de saúde após uma queda. ‘Lalo’, ‘Gringo’, ‘Pé Frio’, ‘Renatão’ ou simplesmente seu Renato, era muito conhecido em Votuporanga, principalmente, pelas andanças nas ruas para as vendas de bilhetes e bingos.

Ele chegou em Votuporanga, no ano de 1950, aos 2 anos de idade e sua família é uma das pioneiras na cidade. Residia na rua Venezuela, no bairro San Remo, mas também morou por muitos anos na rua Acre.