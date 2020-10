Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/10/2020

Natural de Santa Rita (PB), José Carlos Pereira De Lima, de 60 anos, carinhosamente conhecido como Baiano da Verdura faleceu nesta quarta-feira (30), vítima de parada cardíaca.Baiano era açougueiro e residente na rua Elaine Cristina jardineti, no CDHU.Deixa a esposa Maria do Socorro, deixa as filhas Valéria, Vanessa e Kátia, os netos Gabriel Eduardo, Guilherme e Julia Genros Valdeci Luciano e Caio, demais familiares e amigos.