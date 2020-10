Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/10/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Natural de Monte Azul Paulista (SP), Domingos Marcelino da Cunha, de 89 anos, faleceu no início da manhã desta quinta-feira (01), vítima de uma arritimia cardíaca.Seu Domingos que era lavrador, residia na rua João Reganim, no bairro Pozzobon em Votuporanga. Deixa a esposa Adriana/Adrana Alves Nogueira da Cunha, além dos demais familiares e amigos.Seu sepultamento ocorreu nesta mesma quinta-feira (01), às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.