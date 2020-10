Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/10/2020

Adair Fernandes do Prado (Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na tarde desta quinta-feira (22), vítima de complicações no sistema cardíaco a professora aposentada Adair Fernandes do Prado, aos 82 anos. Ela é mãe da secretária municipal da Saúde de Votuporanga, Márcia Cristina Fernandes Prado Reina.Viúva do professor Luiz Carlos Cardoso Prado, Adair deixa os filhos Gustavo, Luiz Henrique (Coca), Wilson e Márcia, nove netos e um bisneto. A professora tem um histórico de atuação na comunidade votuporanguense, com participação na diretoria do Centro Social, nos movimentos religiosos da igreja católica e também no Lions Clube de Votuporanga, o onde seu marido Luiz Carlos foi presidente e, posteriormente, governador do Distrito LC-6 (antigo L-17), no biênio 1980 – 1981. Ela foi professora na Escola Estadual “Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB), na escola Clary Brandão Bertoncini e no Objetivo.O corpo de Adair Fernandes do Prado, que faria 83 anos neste sábado (24), será velado a partir das 6h desta sexta-feira (23), no Velório Municipal. O sepultamento está previsto para as 15h.