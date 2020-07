Vítima da Covid-19, o ex-líder da Assembleia de Deus de Votuporanga, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, faleceu aos 89 anos

publicado em 08/07/2020

Sebastião Rodrigues de Souza, 89 anos (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Morreu na manhã desta quarta-feira (8), vítima da Covid-19, o presidente da Assembleia de Deus de Mato Grosso, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, 89 anos. Ele também foi líder da igreja Assembléia de Deus em Votuporanga por vários anos.Ele estava internado no Hospital Femina, em Cuiabá, há 12 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não resistiu à doença e a informação da morte foi confirmada pelo pastor Silas Paulo de Souza, filho de Sebastião e atual vice-presidente da Assembleia de Deus.O religioso apresentou os primeiros sintomas do coronavírus no dia 26 de junho, e logo foi hospitalizado, antes mesmo do resultado do exame. No entanto, poucos dias depois, o quadro de saúde do pastor piorou e ele precisou ser internado na UTI.No último sábado (4), o pastor apresentou melhoras considerável no seu quadro de saúde. No entanto, no domingo (5), Sebastião apresentou piora novamente.Nesta quarta-feira, ele não resistiu e morrem em decorrência da doença.*Região Noroeste