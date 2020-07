Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 21/07/2020

Joaquim da Luz Marques, 89 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Natural de Vendas Novas, Évora em Portugal, seu Joaquim da Luz Marques, de 89 anos, faleceu no início da noite de anteontem em Votuporanga. Seu Joaquim era comerciante e residia na rua Francisco Pelegrini, no Residencial do Lago no município. Joaquim deixa a esposa Teresa Maria Francisco, os filhos Dalmo, Adriano, Maria Cristina, Daura Rita, Flavio, Daniel, Patricia e Leonardo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem às 10h no Cemitério Municipal de Votuporanga.