publicado em 21/07/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Votuporanga confirmou ontem, por meio de seu Boletim Epidemiológico, mais uma morte por coronavírus na cidade, a 29ª desde o início da pandemia. Trata-se do senhor Francisco Garcia Duran, de 74 anos, mais conhecido como Chicão Verdureiro.

Natural de Palestina, Chicão se tornou conhecido na cidade por estar sempre ligado ao comércio de frutas e verduras, trabalhando por muitos anos na feira, em banquinhas e até em uma mercearia própria que montou com o suor do seu trabalho.

“Ele sempre foi uma pessoa lutadora, que lutou pela vida, lutou pela família, trabalhou muito. É muito triste ver ele indo embora dessa forma e não poder oferecer ao menos um funeral digno”, disse a viúva da vítima Clarides Duran.

Chicão apresentou foi internado inicialmente, de acordo com a família, por conta de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas depois apresentou os primeiros sintomas da doença no último dia 6, ficando internado até ontem no Hospital de Base, em Rio Preto, onde acabou falecendo.